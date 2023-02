¡Quiere seguir ganando!: Real Cartagena visita a Chicó por la Copa

Este miércoles, a las 5:15 de la tarde, en Tunja, Real se mide a Boyacá Chicó, en el primer juego de la serie. El partido de vuelta será el 23 de febrero. Lea aquí: Real Cartagena, con la necesidad de dar alegría y no defraudar más

De local, Real superó 3-2 a Patriotas, con un doblete del atacante argentino Santiago Gómez, quien en la primera aparición en casa logró conectar con la hinchada.

Con Cardetti en la presente temporada, el auriverde tiene saldo de un empate y un triunfo, no sabe lo que es perder hasta el momento.

A la hinchada le ha agradado el arranque de Real porque ha mostrado compromiso, buen estado físico y pinceladas de bueno juego.

Pero el hincha de Cartagena no traga entero, no lanza campanas al vuelo y prefiere esperar que el torneo tome vuelo para así saber si hay o no plantel para competir.

Aquí no sirve ganar un partido ni varios. No. Aquí lo que sirve es ser campeón.

El juego ante Chicó, por la Copa Betplay, poco importa. En este torneo entregan al campeón un cupo internacional a la Sudamericana, pero en la medida que enfrentemos a equipos fuertes de la B y los grandes de la ganar el certamen es prácticamente un imposible.

Importante sí lo que suceda en el Torneo de la B. A ese es el que le debemos apuntar para saber si podemos aspirar a a ser felices este año o nos llevaremos una decepción más.