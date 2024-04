“Queremos seguir manteniéndonos fuertes en Copa Libertadores”: Arturo Reyes.

Indicó que la manera de tratar de contratar al equipo peruano en el medio campo donde se hace un equipo fuerte, con tres jugadores que se hacen sólidos en defensa, ataque y son los que llevan al equipo a tener un buen performance dentro del terreno. Nosotros debemos cuidarnos de eso para poder sacar adelante nuestro partido... debemos afrontar este reto con mucha gallardía, con mucha valentía porque es un rival muy complejo, que tiene un módulo que no es fácil de trabajar y también no es un módulo fácil de enfrentar”.

Sobre la posible nómina del conjunto tiburón, Reyes manifestó que no hay muchas novedades o no habría muchas novedades para este compromiso "porque para eso hemos dado descanso al equipo para no jugar frente al América, evitamos hacer unos viajes de ida y regreso y nuevamente estar pendientes de este compromiso. Creemos que con la nómina que se jugó en Brasil sería la misma que tendríamos acá; no creo que haya muchas novedades".

José Enamorado, quien también estuvo en la rueda de prensa de este lunes, dijo que espera tener el rendimiento que tuvo en Brasil. “Es mi segundo partido de Copa Libertadores y estoy muy emocionado, pero espero seguir con esa misma condición y ese mismo andar que tuve en Brasil, pero sabemos que ellos son mi equipo que se fortalecen muy bien atrás y debemos buscar la manera de cómo penetrar y conseguir la victoria”.

“El grupo sabe lo que nos estamos jugando, está enfocado; sabemos del gran partido que tenemos mañana; sabemos que ellos son un buen equipo, que sabe jugar y de visitante también, pero nosotros también lo sabemos hacer y la idea es sumar la mayor cantidad de puntos como local”, agregó Enamorado.