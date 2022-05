Este medio intentó dialogar con Sánchez, pero el entrenador aún no se ha referido al tema.

La renuncia a un día de iniciar los cuadrangulares dejó muy preocupados a los hinchas y con algo de sin sabor porque no es usual que esto suceda en un plantel poco tiempo antes de jugarse instancias definitivas.

Asume Passo

Óscar Passo será el técnico encargado del equipo. Passo tiene amplio recorrido como jugador, pues fue campeón con Tolima en 2003; campeón con Nacional dos veces en 2007 e integrante de selecciones Colombia de mayores.

Desde el 2021, Passo está en el cuerpo técnico del equipo profesional del Real en calidad de asistente dos.

“Es un reto lindo, uno como entrenador sueña con esto, siempre he estado agradecido con el Real Cartagena, aquí me he formado como entrenador y estoy feliz. Esperemos sacar los tres puntos ante Llaneros, este Real tiene hambre de gloria”, dijo Passo, quien aseguró que hay equipo para pelear e invitó a la hinchada y la prensa a apoyar la causa en esta instancia.

Recibe a Llaneros

Hoy se inicia una nueva ilusión, la de poder alcanzar el cupo que lleve a Real Cartagena a disputar la final de la Primera B, para así estar más cerca de regresar a la élite del balompié de la Primera División.

Borrón y cuenta nueva. A las 7:40 de la noche, Real recibe a Llaneros, en el estadio Jaime Morón León, en el inicio de los cuadrangulares de este campeonato.

Hay que arrancar pegando primero. En torneos cortos es así. En los cuadrangulares se juega de otra manera, aquí prima más los buenos resultados que cualquier otra cosa.

La hinchada solo quiere celebrar, el cómo logre el triunfo el Real realmente poco le importa a los aficionados, que llevan 10 temporadas consecutivas en la Primera B y se resisten a sumar una más en 2023.