¿Qué les pasó a los Tigres?, ¿por qué fracasaron?, ¿se agrandaron?

Giovanny Urshela tomó la iniciativa en esta ocasión y se puso la camiseta del equipo de su ciudad desde muy temprano, esta vez no como jugador sino como dirigente y doliente. Estuvo pendiente de cada una de las contrataciones, jugó un papel importante para que los peloteros dijeran sí a este proyecto. Vaqueros, rey del béisbol profesional colombiano

La historia de los Tigres de Cartagena en esta temporada había comenzado de la mejor manera, tanto que por fin se volvió a prender la ilusión de los fanáticos, que habían caído en el desamor por una divisa que últimamente no armaba buenos representativos en el Torneo de Béisbol Profesional Colombiano.

No es la primera vez que sucede. En este deporte no siempre el que espera resulta campeón.

Pero lo que sucedió fue otra cosa. Vaqueros lució mejor y más entero que Tigres, novena que en ese descanso aprovechó para practicar y hacer ajustes defensivos y ofensivos, que a la postre no se vieron en la final.

Vaqueros aterrizó a Tigres a punta de palo, de buen pitcheo y de béisbol bien jugado. Esa es la pura verdad. En la final hubo un solo equipo y eso fue Vaqueros porque Tigres no apareció a hacerle frente a esta responsabilidad.

Pero hubo mucho triunfalismo no solo en la fanaticada, pues una parte de los integrantes de los Tigres se creía campeón sin haber jugado la final. Entonces, Vaqueros de Montería, en la semifinal, le ganaría la serie 3-2 a Caimanes para dar un paso a la final y ya estando en ella se agigantaría para alcanzar la corona.

Vaqueros los dominó y sometió

Lo que se vio en el campo fue a unos Vaqueros sólidos, con ganas, compromiso y a unos Tigres tímidos, con muchas fallas con el bate, la manilla y un flojo pitcheo. En el deporte de alto rendimiento cuando no estás bien el rival te pasa factura y por eso la novena de Montería ganó cómodamente, casi sin despeinarse, apenas en 5 juegos, de los 7 pactados a los Tigres, con cuatro triunfos y un revés.

Se quedaron esperando

Por mucho que hizo fuerza la fanaticada para que hubiera al menos un sexto juego en Cartagena lo cierto es que eso no pasó, el aficionado se quedó con los crespos hechos y vestido con la mejor pinta. La fiesta quedó montada en Cartagena, pero Vaqueros la desarmó en Montería, en donde el último juego lo ganó 7-4 para conquistar el título.

Cartagena, otra vez será

Después muchos años sin sabores, Tigres volvió a una final del béisbol colombiano y eso claro que es positivo, pero de ninguna manera se puede catalogar un subtítulo profesional de béisbol para Cartagena como exitoso.

Una cosa es avanzar en algo y otra es lograr llegar al destino final y esto no sucedió. La meta final, que era ser campeón, no se cumplió y cuando los objetivos no se cumplen entonces eso tiene un solo nombre: “fracaso”. Nos quedamos sin título ni cupo a la Serie del Caribe.