¿Qué hacemos con el Real Cartagena?

Víctor Méndez, abogado cartagenero, es uno de los seguidores más fieles del Real Cartagena a través del tiempo.

“Real Cartagena es mi equipo desde que tengo uso de razón, estoy con el equipo en las buenas y malas. Reconozco que muchas veces he pensado en no seguirlo más, en no ir más al estadio, pero luego se me pasa la rabia y termino yendo a alentar al equipo”, asegura Méndez, quien dice que el verdadero amor de su vida se llama Real Cartagena. Lea aquí: ¿Hasta cuándo? Real Cartagena, con otra derrota en casa

“Cuando Real Cartagena pierde me amargo, no quiero ni contestar el teléfono, ante Cúcuta sumamos nuestra segunda derrota como locales en igual número de salidas. Ya no sé ni qué pensar, mi hermano había dicho que no iba más para el estadio a ver jugar al Real y yo lo convencí que fuera porque veníamos de vencer a Huila, de visitante, pero equipo salió otra vez con un chorro de baba. Ahora veo difícil que me siga acompañando al estadio”, recalcó Méndez.

Y así como Méndez hay miles de aficionados del Real Cartagena que no saben qué hacer ni qué pensar de este equipo.

Lo cierto es que ya son 10 temporadas consecutivas en la Primera B, sufriendo, fracasando una y otra vez. Los tiempos para gozar viendo jugar a Real con equipos como Junior, Nacional, América, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali, los llamados grandes del fútbol colombiano, parecen estar bien lejos.

“Hoy recuerdo cuando fuimos subcampeones de la A en 2005, eso sí que fue lindo, esa fue mi mayor felicidad como hincha, fuimos a la final y Real demostró que sí puede pelear ante los grandes. Ojalá y volvieran algún día esos tiempos”, remató Méndez, quien espera que su equipo reaccione, comience a ganar partidos y logre el ascenso para así poder volver a sonreír.

Real se sitúa en el puesto 13, con 3 puntos y un partido menos. Este domingo, el equipo auriverde visitará a Fortaleza, a las 3:30 de la tarde.