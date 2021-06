En las próximas horas el Comité Olímpico Colombiano hará oficial la designación de la atleta antioqueña Caterine Ibargüen como la abanderada del país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La deportista, que fue la cuarta colombiana en alcanzar el cupo a Tokio y ha sido medallista de plata y oro en las justas de Londres-2012 y Río-2016, respectivamente, portará la bandera nacional en la ceremonia inaugural en Tokio y por ello, entidades como el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia manifestaron su beneplácito.

En un mensaje en redes sociales, Indeportes expresa: “estamos orgullosos, ya que la deportista elegida, para portar la bandera de Colombia en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es nuestra campeona antioqueña Caterine Ibargüen”.

Caterine se unirá así a atletas como Mariana Pajón y María Luisa Calle, quienes fueron las antioqueñas abanderadas de Colombia en Londres y Pekín, y a las vallecaucanas María Isabel Urrutia y Carmenza Delgado, designadas en las justas de Sídney-2000 y Atenas-2004.

En declaraciones dadas al programa Centro Deportivo, medio oficial de la delegación nacional en los Juegos, la antioqueña mencionó: “Cuando el doctor Ciro Solano me llama y me dice el tema de la abanderada yo no tuve palabras, lloré mucho porque de verdad es un gran compromiso, pero es un honor porque contamos con un excelente equipo y cualquiera podría portar la bandera con el mayor orgullo. Que me hayan escogido a mí de verdad que me llena de gran motivación, compromiso y me dio una alegría inmensa”.

Caterine se encuentra en Portugal ultimando los detalles para su actuación en los Juegos Olímpicos a los que está clasificada en las pruebas de salto largo y triple que es su especialidad.

Hay que recordar que además de la medalla de oro en Río, Caterine viene de ser elegida como la mejor atleta del mundo de World Athletics en la temporada 2018, ha sido campeona mundial, campeona de la Liga de Diamante y medallista dorada en todos los torneos del ciclo olímpico.

A sus 35 años, la antioqueña es una de las cartas de experiencia y renombre que tiene el país para las justas que arrancarán el próximo 23 de julio.

La nacida en Urabá tiene entre sus marcas personales las logradas en los saltos de longitud, altura y triple. En el primero registra una distancia de 6,93 metros logrado el 9 de septiembre de 2018 en Ostrava, República Checa.

El salto de altura cuenta con un registro de 1,93 metros logrado en Cali en el 2005 y finalmente en su especialidad, el salto triple tiene como mejor registro los 15,31 metros alcanzados en Mónaco, Francia el 18 de julio de 2014.

Hay que recordar que la atleta paisa había declarado en EL COLOMBIANO en octubre de 2019 que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serían las justas de su despedida, la cual tuvo que aplazar un año, pues por los problemas de la pandemia el certamen fue aplazado hasta julio-agosto de 2021.