Qatar 2022: horarios de los partidos de Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé

Miércoles 30 noviembre: Polonia Vs. Argentina, Estadio 974. 2:00 p.m.

Sábado 26 noviembre: Argentina Vs. México, Estadio Lusail. 2:00 p.m.

Portugal nunca ha sido finalista y Cristiano lo sabe, por eso ha trabajado incansablemente para esta, su quinta cita. Nadie duda de su talento, pero él solo no podrá hacer milagro porque el fútbol se juega por equipo.

El “7”, ya con 37 años, es una de las figuras, pero es una estrella con más pasado que presente. Empero es y seguirá siendo Cristiano, por su entrega y calidad inigualable. Como Messi lo ha ganado todo en Europa, pero al “7” le falta escribir su nombre y el de Portugal en la historia de los Mundiales. Lea aquí: Portugal, un equipo que ya no depende de Cristiano

Miércoles 30 noviembre: Túnez Vs. Francia, Estadio Ciudad de la Educación. 10:00 a.m.

Sábado 26 noviembre: Francia Vs. Dinamarca, Estadio 974. 11:00 a.m.

Viernes 2 diciembre: Corea del Sur Vs. Portugal, Estadio Ciudad de la Educación. 10:00 a.m.

Lunes 28 noviembre: Portugal Vs. Uruguay, Estadio Lusail. 2:00 p.m.

Y llega ilusionado, quiere con una piedra ‘matar’ dos pájaros, ser el máximo artillero de Brasil y superar al legendario Pelé, dar la vuelta olímpica el 18 de diciembre en Catar y levantar la sexta Copa. Pelé tiene 77 y Neymar, con 75, está a solo dos de igualar ese registro.

La gran pregunta es, ¿lo logrará?

Los demás partidos del seleccionado brasileño serán:

Lunes 28 noviembre: Brasil Vs. Suiza, Estadio 974. 11:00 a.m.

Viernes 2 diciembre: Camerún Vs. Brasil, Estadio Lusail. 2:00 p.m.