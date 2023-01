PSG y una ‘disputa’ con la alcaldía que lo dejaría sin estadio

La ciudad de París y el PSG tienen muy difícil alcanzar un acuerdo sobre el estadio del Parque de los Príncipes, de propiedad municipal y que el club desea comprar, pero un divorcio se presenta aún más complicado y con potenciales consecuencias muy negativas para ambas partes.

La difícil relación entre ambas partes, ya complicada en los últimos meses, de agrietó aún más este sábado cuando la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, afirmó de forma tajante que “el Parque de los Príncipes no está a la venta y no será vendido. Es una posición firme y definitiva”. Lea aquí: Liverpool no levanta cabeza y volvió a caer en la Premier League

El Paris Saint-Germain consideró “decepcionante” la posición de la alcaldesa, con la que “todo el mundo sale perdiendo”, según dijo después en un comunicado de respuesta.

Añadió que el PSG “se ve obligado a encontrar opciones alternativas para relocalizar el club, lo que priva a París de una gran inversión”.

El club ha propuesto al Ayuntamiento comprar el estadio para emprender una amplia remodelación que lleve su actual aforo de casi 48.000 espectadores al entorno de 57.000-60.000.

Los diez primeros clubes europeos en términos de ingresos tienen estadios con un aforo medio de 63.000 asientos, según el diario económico Les Echos.