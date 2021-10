“No tengo duda de que va a poder encontrar su mejor nivel, es duro para todo deportista, no es una situación agradable estar tanto tiempo sin poder estar entrenando con los compañeros y poder jugar”, afirmó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido liguero de mañana, viernes, contra el Angers.

El objeto de ese programa es “el retorno al entrenamiento colectivo”, precisó el parte médico del club francés, con el que Ramos aún no ha debutado tras su fichaje de julio pasado, debido a una serie de lesiones y molestias.

Su incorporación al grupo hubiera sido un apoyo para Pochettino, que no podrá contar con los internacionales latinoamericanos, retenidos con sus selecciones por el problema de calendario provocado por la pandemia.

Es el caso de los brasileños Neymar y Marquinhos y de los argentinos Lionel Messi, Ángel di María y Leandro Paredes, además del meta costarricense Keylor Navas, que abandonó con molestias el duelo contra Estados Unidos en el descanso.

En este último caso, Pochettino aseguró que hablaron con el portero, que les indicó que prefirió no seguir “más por prudencia”, aunque no quiso valorar si tiene una lesión hasta que no sea explorado por los médicos del club a su regreso a París.

El entrenador argentino se quejó de estos problemas que le impiden tener un plantilla al completo, aseguró que este tipo de situaciones perjudican a los equipos que tienen más internacionales, pero reconoció que tendrán que adaptarse y que "no hay excusas".

“Tenemos un grupo grande de jugadores y tienen que rendir. Competiremos de la mejor forma”, dijo.

Sobre las declaraciones de Neymar en las que dejó entrever un pronto final de su carrera deportiva, Pochettino aseguró: “Es una persona sincera, expresa rápidamente sus sentimientos, pero tiene una gran fortaleza mental. Desde pequeño lleva jugando al fútbol y con un foco mediático muy grande, todo se sobredimensiona. No creo que tenga ningún problema”.

Pochettino sí recupera a los internacionales franceses e italianos, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti y Gianluiggi Donnarumma, que disputaron la fase final de la Liga de las Naciones.

También recupera a futbolistas que jugaron a mitad de semana, como Guaye, Hakimi, Nuno Mendes o Diallo y aseguró que hay opciones de que entre en el grupo el español Juan Bernat, tras una larga lesión.

Antes de afrontar al Leipzig en Liga de Campeones el próximo martes el PSG se medirá al Angers en liga, tras haber sufrido en la última jornada contra el Rennes la primera derrota de la temporada.