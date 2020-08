Fútbol, bendito fútbol...

La final de la Champions League es el principal plato futbolístico a nivel de clubes. Por eso, las miradas de todos aficionados en el mundo estarán puestas en el televisor para observar un espectáculo de lujo.

Por segundo año consecutivo no están Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, quienes han sido considerados los mejores futbolistas del planeta en los últimos tiempos.

Y este dato no es menor. No. Aquí no se llega a las finales con un solo jugador que exhiba un nivel superior. Se requiere de más.

Messi y Cristiano, como amantes del fútbol que son, seguramente se verán en pantalla gigante este manjar futbolístico.

Que bueno ver en acción a grandes estrellas del fútbol mundial y saber que hay magia en este deporte, así no estén Messi y Cristiano en una final de tal magnitud. Por eso hoy es de esos días especiales para quienes viven el fútbol con mucha pasión.

Bayern tiene a una máquina de equipo. Neuer, Alaba, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic y Lewandowski son sus principales piezas.

Mientras que en la otra banda, también hay un plantel sobresaliente. Se destacan Thiago Silva, Verratti, Marquinhos, Di María, Neymar y Mbappé.

El fútbol es de gustos y yo me inclino por PSG porque tiene, en mi opinión, los dos mejores jugadores de fútbol en la actualidad: Neymar y Mbappé.

Ellos, con su gran talento, rodeados de un plantel de calidad y con muchos años de trabajo, podrían dar un golpe en la mesa.

Hablo claro. A mí me gustaría ver a Neymar nuevamente campeón de una Champions y que Mbappé, campeón con Francia en el Mundial de Rusia 2018, añadiera ese trofeo a su lista de logros.

Pero lo que más me alegra es confirmar una vez más que después de Messi y Cristiano también hay vida en el fútbol mundial. Sí. Que ruede el balón y se conozca al nuevo rey.