¡Prográmate! Hora y canal para ver los Premios The Best

Hoy se conocerá el ganador de los Premios The Best, premio que se le otorga al mejor futbolista del año pasado, es decir, el del 2022. Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé son los finalistas para llevarse este galardón, en donde el argentino es el gran favorito para ganar. Beth Mead, Alex Morgan y Alexia Putellas, por su lado, son las candidatas en la categoría de mejor jugadora, mientras que Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Lionel Scaloni pelearán para llevarse el premio al mejor técnico a nivel masculino. Sonia Bompastor, Sarina Wiegman y Pia Sundhage son las nominadas para la mejor entrenadora. Lea aquí: Lionel Scaloni habla del futuro de Messi en la Selección Argentina

¿A qué hora son los premios?

Los Premios The Best serán hoy a las 3 de la tarde, horario en nuestro país. Se podrán ver a través de ESPN y Star + y también por la página web de la FIFA. Todo indica que Messi será el gran ganador en esta gala. El argentino cerró un gran fin de semana, en donde anotó gol y puso dos asistencias en el triunfo 3-0 del PSG de Francia ante el Marsella. Mbappé, su compañero de equipo y rival en estos premios, anotó doblete en este encuentro. Benzema, por su lado, jugó para el Real Madrid que empató 1-1 ante el Atlético de Madrid en el clásico de la capital española. El argentino ganó el año pasado el Mundial de Qatar y eso le da ventaja ante su rivales en los The Best.