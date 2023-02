¡Prográmate! Este fin de semana los colombianos tendrán acción en el fútbol europeo

Jhon Jader Durán animará la mañana del sábado con su encuentro bien temprano por Premier League donde se enfrenta Aston Villa vs Arsenal a las 7:30 a.m., canal: ESPN Y STAR +. Le puede interesar: ¡Insólito! Muere reconocido portero después de tapar un penalti

El “búfalo” Morelos del Rangers tendrá acción en esta jornada futbolera al enfrentar en condición de visitante al Livingston a las 10:00 a.m., ambos equipos se encuentran en las primeras posiciones de la liga escocesa.

Por Premier League también participa el colombiano Jefferson Lerma con el Bournemouth quien visita al Wolves a las 10:00 a.m. La situación de ambos equipos es parecida al estar necesitados de puntos. Canal: STAR +.

El “futuro nueve de la Selección” Óscar Estupiñán, juega ante Preston por Championship a las 10:00 a.m., llamada por muchos la “Liga mas difícil del mundo” debido a su gran complejidad para llegar a Premier.

Dos colombianos que han luchado últimamente con las lesiones, se sacaran chispas en un clásico inglés. El Leeds de Luis Sinisterra se enfrenta al Everton de Yerry Mina a las 10:00 a.m., por: STAR +.

Jeison Murillo y Jhon Lucumí, dos defensores zurdos de la Selección Colombia disputarán un encuentro por Serie A alas 9:00 a.m., donde se enfrentan dos grandes clubes, Sampdoria vs Bolonia. Canal: STAR +.

Al medio día, la Premier sorprende con un partidazo a las 12:30 p.m., Newcastle vs Liverpool. El conjunto rojo de Luis Díaz trae confianza al haber ganado el derbi de Merseyside frente a su rival de patio el Everton de Yerry Mina, para comenzar a trepar en la tabla de posiciones. Canal: ESPN Y STAR +.

Domingo, 19 de febrero

Dos de nuestros mejores delanteros harán madrugar a Colombia para un encuentro donde el Atalanta de los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata enfrenta a el Lecce por Serie A a las 6:30 a.m. Ambos colombianos no son titulares y tampoco pasan por un buen momento. Duván, acaba de recaer en otra lesión, y a sido el pan de cada día del "Toro" esta temporada. Muriel, por otro lado, no es titular y hace dos fechas lo expulsaron cuando entraba desde el banco. Canal: ESPN 2 Y STAR +.