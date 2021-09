Siguieron sumando kilómetros, experiencia, abriéndose camino y disfrutando de este deporte.

Team Cartagena cumplió los objetivos de mejorar su preparación para tener un cierre de año deportivo en el mejor nivel.

En la Vuelta a Antioquia, que finalizó el fin de semana anterior en territorio paisa, Team Cartagena ganó galones, roce y nivel en cada uno de sus integrantes, que han tenido en este equipo la oportunidad para seguir luchando por su sueño deportivo.

Jimmy Kelly, entrenador de Team Cartagena, explicó: “El balance es positivo mirándolo desde el punto de vista del proceso que nosotros llevamos con los muchachos. Era una carrera muy exigente en el tema de kilometraje y de montaña, y los muchachos estuvieron bien, hicieron un buen trabajo, dentro de las expectativas que se tenían con cada uno de ellos”.

¿Para que le sirvió esta carrera a Team Cartagena?

-- Sirvió de preparación para que adquieran experiencia corriendo a ese nivel de competencia. Nosotros quedamos contentos con el rendimiento individual y colectivo con cada uno de los muchachos que hacen parte del proceso de Team Cartagena.

¿En la parte física cómo se comportó el equipo?

- No tuvimos suerte en la competencia, se presentaron algunas caídas, pero eso hace parte del ciclismo. Nos deja tranquilo el rendimiento físico de los muchachos y la progresión que llevan hacia el futuro.

¿Estarán en el Clásico RCN?

- No tenemos el equipo completo. No iremos al Clásico RCN. Félix Barón está lesionado y no se ha podido recuperar; Walter Pedraza hace 15 días, en una competencia, tuvo una fractura de clavícula y José Serpa ha tenido algunos inconvenientes personales que le han impedido estar en la mejor forma. Los muchachos del proceso están muy bien, pero aún no para una competencia con la exigencia del Clásico RCN.

¿Qué se viene ahora para el equipo?

- Estamos proyectándonos para correr la Vuelta a Venezuela, es una carrera importante, con la misma calificación de un Tour Colombia. Será del 31 de octubre al 7 de noviembre. Esta competencia se acomoda más a nuestras condiciones, por sus características, pues no es una carrera con tantas montañas, tiene 7 etapas y de ellas 5 son circuitos urbanos y 2 son etapas en línea.