Primoz Roglic gana la cuarta etapa y es nuevo líder de la Vuelta a España

Roglic encabeza la general con tiempo 11h:50:59, de seguido por el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), a 13 segundos; y por el británico Ethan Hayter (Ineos), a 26.

El esloveno, quien aspira a entrar a la historia como el primer corredor en ganar cuatro títulos seguidos, tuvo doble premio, etapa y liderato.

Precisó que “El plan era tomar el liderato. Hoy me tocaba a mí. Durante todo el día el ritmo ha sido muy alto, ha sido una etapa muy rápida y dura. Al final he tenido piernas y lo he podido demostrar”.

Roglic ha ganado 10 etapas en la Vuelta.

Esteban Chaves y Sergio Higuita llegaron en las casillas 20 y 21, a 07 segundos

En la general, Higuita es el mejor colombiano, casilla 21, a 1:01.

Este miércoles, se correrá la quinta etapa entre Irún y Bilbao; con un recorrido de 187,2 km. La jornada tendrá cinco premios de montaña, tres de tercera categoría y dos de segunda.

CLASIFICACIONES

Etapa

1. Primoz Roglic, 3h:31:05

2. Mads Pedersen, mt.

Enric Mas, mt.

3. Quentin Pacher, mt.

20. Esteban Chaves, a 07

21. Sergio Higuita, mt.

28. Rigoberto Urán, mt.

36. “Supermán” López, mt.

43. Santiago Buitrago, mt

92. Harold Tejada, a 5:58

134. Juan Molano, a 14:13

General

1. Primoz Roglic, 11h:50:59

2. Sepp Kuss, a 13 seg

3. Ethan Hayter, a 26

21. Sergio Higuita, a 1:01

29. Santiago Buitrago, a 1:02

32. “Supermán” López, a 1:06

43. Esteban Chaves, a 1:39

45. Rigoberto Urán, a mt.

83. Harold Tejada, a 6:57

125. Juan Molano, a 15:26.