Previa: Portugal vs. Uruguay, Cristiano Ronaldo vs. Luis Suarez

A sus 35 años, campeón con Nacional, con el que rememoró su origen y el éxito, preparado de la mejor forma para la cita marcada en rojo en su calendario, para un Mundial que lo desafía de nuevo, Luis Suárez no sólo puede alcanzar el récord del mejor goleador del torneo con la selección uruguaya (está a un gol de Óscar Miguez), sino que está también ante la ocasión de competir por la Copa del Mundo, como el líder de otro equipo que se siente capaz de aspirar a todo. A lo máximo. Y avisado por el 0-0 con Corea del Sur. Lea aquí: Uruguay no la tuvo fácil ante Corea del Sur

ONCE ENFRENTAMIENTOS, 7 GOLES DE CRISTIANO Y 6 DE LUIS SUÁREZ

Cristiano y Suárez se han enfrentado en once ocasiones en su carrera. Gana el ‘9’ uruguayo: cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Uno de sus triunfos corresponde al único duelo entre los dos con sus selecciones, al 30 de junio de 2018 en Rusia, en los octavos de final del Mundial, cuando no marcaron ni uno ni otro, sino Edinson Cavani, decisivo aquel día. Los otros nueve choques son entre sus clubes, entre el Barcelona y el Real Madrid.

La pasada temporada, el Manchester United de Cristiano Ronaldo se midió al Atlético de Madrid de Luis Suárez, que no dispuso de ningún minuto y que no cuenta como choque entre los dos, porque no se cruzaron sobre el terreno. Venció el conjunto rojiblanco en Old Trafford (0-1) y empató en el Metropolitano (1-1).