Presidente de la Liga de Voleibol de Bolívar se defiende: “Son acusaciones falsas”

“Nosotros los deportistas hemos sido sometidos a maltratos de parte de Ángel Chávez. Los equipos mayores femenino y masculino se han hospedado en hoteles de mala calidad, la alimentación no es la mejor. Por esto, tuvimos que recurrir al gobernador de Bolívar y al gerente de Iderbol. Él comenzó con un ataque hacia el voleibol sala, restándole apoyos recibidos de Iderbol e Ider, desprestigiando a deportistas, entrenadores y dirigentes que han mostrado buenos resultados. Lo declaramos persona no grata para el voleibol sala de Bolívar”, dice la carta presentada a los medios de comunicación que hicieron presencia en el lugar.

El presidente se defiende

Ante estos señalamientos, Ángel Chávez, en conversación con este medio, aseguró que son “acusaciones falsas, sin fundamentos”.

“Este es una persecución de una minoría, de las 19 ligas que existen en el país, 14 están conforme con mi gestión. No voy a dar un paso al costado porque ellos no tienen la razón. Aquí se han organizado las cosas como son, quieren ensuciar mi imagen. La liga durante todos estos años ha presentado sus libros contables ante los entes de control. A ciertas personas le molesta que yo sea una de las opciones para asumir como presidente de la Federación Colombiana de Voleibol. Yo respeto las normas y no puedo ir en contra del reglamento. Los recursos que son aprobados para el voleibol sala son entregados en su totalidad a Reina Ayola, compañera de José Polchlopek. Nunca he recibido quejas de deportistas y entrenadores sobre este tema de hoteles y mala alimentación”, expresó el actual presidente.

En los pasados Juegos Nacionales, el voleibol le entregó a Bolívar dos medallas de oro, una de plata y un cuarto lugar, demostrando que es potencia en este deporte en el país.