Presentan el Torneo de Tenis Interclubes Magín Chedid Ortiga

En la mañana de este jueves se presentó el primer Torneo de Tenis Interclubes Magín Chedid Ortiga con una rueda de prensa en la que participaron Jorge Ramos (organizador del torneo), Magín Ortiga Pareja (padre del fallecido tenista Magín Chedid), Gabriel Sánchez (ex presidente de la Federación Colombiana de Tenis), Vicente Gutiérrez de Piñeres (presidente Liga de Tenis de Bolívar), entre otros asistentes. El torneo tendrá la presencia de más de 190 jugadores de varias ciudades del país como Bogotá, Barranquilla, Cali, entre otras.

El evento comenzó con un minuto de silencio en honor al fallecido tenista Magín Chedid Ortiga Eljaiek, uno de los mejores jugadores de la historia de Bolívar. Ortiga Eljaiek fue número 2 de Sudamérica en la categoría sub 14 y número 5 del continente en la categoría sub 16. “En una época era el mejor jugador junior de Colombia. Aparte de ser un gran jugador, era un gran ser humano. Creo que pocos dirigentes del tenis conocieron a Magín como yo”, declaró Gabriel Sánchez, ex presidente de la Federación Colombiana de Tenis por más de 12 años.

“Me gusta que le hagan este merecido homenaje a Magín. Fue uno de los mejores jugadores de la historia del departamento”, comentó Vicente Gutiérrez de Piñeres, presidente de la Liga de Tenis de Bolívar.

“En nombre de la familia quiero darle las gracias a Jorge, Gabriel, Vicente y a todos por el homenaje a mi hijo”, agradeció Magín Ortiga Pareja.

El torneo está avalado por la Federación Colombiana de Tenis en la primera categoría. También cuenta con el apoyo de la Liga de Tenis de Bolívar y más de 30 empresas privadas como patrocinadores. “Estamos preparados para el torneo. Hemos recibido mucho respaldo del tenis nacional y de la Liga de Bolívar. Ha sido un éxito total, nos han apoyado las empresas por la gestión que hemos mostrado”, afirmó Jorge Ramos, organizador del torneo.

Los jugadores de primera categoría se disputarán una bolsa de premios de cinco millones de pesos. “En la primera categoría hay más jugadores de afuera que locales. Este torneo servirá de preparación para los Juegos Nacionales para varios de los competidores”, finalizó Ramos.

Estructura del torneo

El torneo tendrá cuatro categorías en individuales, dos categorías para niños y una categoría de dobles en las que participarán jugadores mayores de 45 años exclusivamente.

Fecha y lugar del torneo

El torneo se llevará a cabo del 20 al 29 del septiembre en las instalaciones del Club Cartagena.