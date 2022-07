¿Por qué Nairo Quintana fue sancionado tras la etapa 18 del Tour?

El ciclista colombiano Nairo Quintana luchó en solitario en la etapa 18 del Tour de Francia par defender su cuarto lugar en la clasificación general, pero las fuerzas se le acabaron y terminó perdiendo algunos segundos. Le puede interesar: ¡Lástima! Nairo Quintana, un grande que no ha podido en el Tour de Francia

Al final de la etapa, el colombiano se mostró exhausto por el esfuerzo que realizó en la jornada y habló sobre el que califica un positivo balance en el Tour de Francia con un equipo luchador. Le puede interesar: ¡Para aplaudir! Pogacar se cae y Vingegaard lo esperó

“He dato lo que tengo, no fueron las mejores sensaciones en la dura etapa, me sentí un poco mal con el tema de la respiración, no es una excusa, pero es lo que pasó”, comentó Nairo.