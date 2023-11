¿Por qué la UEFA está buscando árbitros? Conozca las causas

La UEFA estimó la necesidad de captar nuevos árbitros, aunque eso no significa que España, Francia o Italia necesiten urgentemente árbitros.

“En los cursillos se apuntan alrededor de cincuenta o sesenta árbitros, y a los dos años solo quedan cinco. No lo aguantan. Son todos los fines de semana con violencia verbal cuando no es física. Cuando eres joven piensas en dejarlo”, afirma Eduardo Iturralde González, excolegiado español.

“Yo entré en el mundo del arbitraje por familia. Muchos árbitros entran por sus padres, hermanos y demás. No nos vamos a engañar, nadie quiere ser árbitro, todo el mundo quiere jugar al fútbol. No es por vocación. Yo tuve la suerte de tener familiares árbitros y me ayudó también el Mundial del 82 en España”, asegura Iturralde González.

Una profesión complicada de gestionar: "El problema es la violencia verbal contra el árbitro. Existe contra el que ya es profesional imagínate con uno que empieza, alguien que todavía no sabe gestionar un partido y que está aprendiendo", dice.