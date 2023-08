¿Por qué Catalina Usme es leyenda en la selección Colombia femenina?

La experiencia no se improvisa. En el terreno de juego es de las que más conoce de movimientos tácticos, realiza un impecable trabajo defensivo. Entiende que el fútbol es atacar y defender bien.

En la Liga Profesional de Colombia juega para el América de Cali.

Ojo al dato: Usme lleva 52 goles con Colombia en 70 partidos, mientras que Falcao su 36 en 105 juegos disputados con la Tricolor.

Haciendo historia

Desde el pasado 4 de abril de 2018 se convirtió en la goleadora histórica de Colombia y desde entonces ha seguido marcando goles para ampliar su récord.

Su frase

“El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se pudo, pero el objetivo no cambia en lo absoluto. Nos vamos con la frente en alto, este es un grupo maravilloso”.

Catalina Usme

Recorrido exitoso

2019: Ganó con Colombia los Juegos Panamericanos en Lima (Perú).

2020: En la Copa Libertadores logró convertirse en la máxima goleadora de esta competición.

2021: El 29 de octubre fue nominada a la mejor jugadora del mundo, siendo la primera vez que una colombiana hacía parte del grupo de elegibles. Su nominación se dio por ser la máxima goleadora de la Liga Profesional Colombia y Copa Libertadores.

2022: Fue figura con Colombia en la Copa América Femenina, realizada en nuestro país.

2023: Máxima goleadora de Colombia en el Mundial de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda y Australia. Hizo dos tantos, los mismos que Linda Caicedo.