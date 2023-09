¿Por qué borraron a Wílmar Barrios en la selección Colombia?

Barrios no sumó minutos ante Chile y siguió a la espera del espaldarazo de Lorenzo.

No goza hoy de los afectos del técnico, quien prefiere poner en al posición a Matheus Uribe, quien pese a mostrar muy poco sí jugó bastante.

Muchos pensaron que no saldría a jugar en el segundo tiempo, pero para sorpresa de todos Uribe jugó el partido completo.

No hizo el mejor trabajo, pero Uribe no fue tocado por Lorenzo.

Pero hoy no está, no lo ponen, no le tienen fe, creen poco en él. Está bien que en el fútbol solo juegan 11, pero con los arrestos físicos de Barrios y buena visión de juego es para que sea más tenido en cuenta.

“No sé qué partido estaba viendo el técnico Néstor Lorenzo, ni Lerma fusionado con Uribe hacen la mitad del trabajo que hace Wílmar Barrios en la cancha”, dijo en sus redes sociales, Jonathan Cano, aficionado cartagenero.

El partido ante Chile pedía la presencia de Barrios, pero no fue tenido en cuenta.