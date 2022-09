¿Por qué Aaron Judge superará el récord de Roger Maris?

El cartagenero Eugenio Baena, especialista en béisbol, dijo que: “Es un jugador clase especial, realmente de ese estirpe de jugadores que ya no se encuentran. Un caballo, de 2 metros de altura. 210 libras, con un swing descomunal, capaz de darte un palo en cualquier momento. No he visto un punto en el que le dominen, va a superar la marca de Babe Ruth, Roger Marys, es cuestión de horas, o días, cuidado y llega a los 65”.

Judge, nacido en La Florida (Estados Unidos), tiene 30 años y realiza una campaña de lujo esta temporada, con average de .317 y 128 carreras empujadas y con 218 jonrones en su paso por las Grandes Ligas.

Esta temporada, además, lleva 167 hits, con 25 dobles y 123 anotadas. El norteamericano la noche de hoy se fue de 4-2, con dos anotadas y un ponches. Los Yankees superaron 14 carreras por 2 a Piratas de Pittsburgh.

A las 6:15 de la tarde de este jueves, la novena de Nueva York se medirá a Medias Rojas de Boston y Judge, ‘El Juez’, como se le conoce, saldrá con todo a igualar la marca de Maris.

A partir de hoy le restan 13 juegos de la temporada para batir este récord. La temporada regular termina el 5 de octubre.