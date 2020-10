Afirmó que “las limitaciones que nos está dando esta pandemia, especialmente al fútbol... son limitaciones mucho mayores que las de cualquier otra actividad, la cual no quisiéramos comparar, porque el fútbol es un entretenimiento y el entretenimiento requiere de la participación de la gente y la gente no puede participar. Esto es muy complicado”

“Este es un entorno nuevo el que estamos viviendo en esta situación bastante antagónica para el fútbol, bastante contradictoria; por ejemplo, por el hecho de que el público no vaya al estadio ya hace que el fútbol no sea el mismo y eso repercute en todo, sobre la institución, sobre el orden económico, sobre todos los aspectos. Esta es una situación difícil que estamos tratando de superarla de la mejor forma”, dijo inicialmente el presidente de Junior.

“Nosotros hemos perdido entre patrocinio y publicidad alrededor de 25.000 millones de pesos. Son pérdidas que el club ha dejado. Es lo que el club ha dejado de facturar”, manifestó Char.

Sostuvo que para compensar las pérdidas “hay que hacer mucho esfuerzo para que los costos del equipo no sean tan altos”.

Indicó que las participaciones en torneos internacionales podrían paliar un poco la situación. “Los torneos internacionales son definitivos, en la medida en que se pueda seguir”.

Apuntó que las cifras de aficionados suscritos a la televisión cerrada no han tenido aún alguna repercusión en el dinero que le entra a los clubes por ese concepto, “porque esas cifras no se han mostrado, pero no ha habido ni la respuesta ni el resultado”.

Terminó diciendo que, pese a la situación económica, el Junior está cumpliendo con el pago de salarios a los jugadores. “Hasta ahora estamos cumpliendo”.