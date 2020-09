El gremio de los gimnasios está de plácemes con la reapertura de esta actividad en la ciudad tras cinco meses de cierre, donde la mayoría está a borde de la quiebra.

La noticia la entregó María Bernarda Alarcón, presidenta de la Liga de Fisico-Culturismo de Bolívar y propietaria del gimnasio Atlas en el barrio Blas de Lezo.

“Me acaba de llamar la doctora María Claudia Peñas, asesora para la reactivación económica del Distrito y me informó que los gimnasios fueron incluidos en el decreto de la Alcaldía para que puedan reabrir este martes 1 de septiembre con todos los protocolos y medidas de bioseguridad que exige el Ministerio de Salud”, expresó María Bernarda Alarcón a El Universal.

Con esta buena noticia, terminan cinco meses de sufrimiento de este gremio económico.

Los protocolos de bioseguridad en los gimnasios son: toma de temperatura no superior a 37 grados; limpieza de zapatos; lleno de formulario de antecedentes COVID-19; desinfección de manos; aislamiento de 2 metros entre personas; el aforo será por el área en metros cuadrados y en tiempo de 1 hora por entrenamiento (ejemplo: área de 100 metros solo pueden entrar 10 personas en una hora); citas previa por teléfono; no se podrán usar zonas húmedas como sauna, baños turcos ni clases grupales; la atención del usuario por un entrenador también será con el debido distanciamiento; no se aceptarán niños, ni adultos mayores de 65 años; el usuario debe traer su kit personal (toalla, tapabocas, antibacterial o alcohol y su hidratación personal); todo el tiempo debe estar con su tapabocas; el uso de cada maquina debe ser aseado antes y después; el gimnasio tendrá puntos estratégicos para desinfectar cada zona como también su lavamanos y jabones antibacterial para antes y después.