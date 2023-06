Por declaraciones contra Carlos Bacca, médico de Junior renuncia

Arrepentido. Así se notó ante los medios de comunicación, Luis Javier Fernández, médico de Junior de Barranquilla, sobre las declaraciones que dio el jueves sobre el delantero, Carlos Bacca. Fernández aseguró que el delantero “tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha”, palabras que prendieron las alarmas en el ambiente futbolero. Hoy, en diálogo con el periodista Rodolfo Herrera, de Cuid Sports, Fernández dijo que renunciaba a su cargo, además, se mostró molesto consigo mismo por sus declaraciones de ayer. Lea aquí: Médico de Junior arremete contra Carlos Bacca, el jugador responde

“Muchos jugadores tienen lesiones morfológicas adversas y son capaces de jugar, entonces yo no puedo decir que Carlos Bacca no puede jugar. Él no se ha quejado de la rodilla en estas semanas, quiero disculparme con Carlos y con los directivos ”, reconoció.