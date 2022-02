La negativa de Polonia de disputar su partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 ante Rusia el próximo mes en respuesta a la invasión rusa de Ucrania recibió el apoyo de Suecia que dio seguimiento con sus planes propios de protestar ante la FIFA el sábado.

El presidente del Federación de Fútbol de Polonia, Cezary Kulesza anunció la decisión de Polonia y que están en conversaciones con otras federaciones para presentar una posición unificada ante la FIFA, la cual es responsable por el duelo del 24 de marzo en Moscú.

“íNo más palabras, es momento de actuar!”, escribió Kulesza, añadiendo que la decisión estuvo motivada por la “escalada de la agresión”.

El delantero Robert Lewandowski y el portero Wojciech Szczesny estuvieron entre aquellos que apoyaron la decisión. El delantero del Bayern Munich dijo que “no podían pretender como que no ocurrió nada”.

Suecia, un posible adversario de Rusia en el playoff del próximo mes, se unió a Polonia declarando que la selección no disputará el duelo ante los rusos sin importar en dónde se lleve a cabo.

“La ilegal e sumamente injusta invasión de Ucrania hace que todos los encuentros de fútbol con Rusia sean imposibles”, dijo Karl-Erik Nilsson, director ejecutivo de la Federación sueca. “Por lo tanto instamos a la FIFA a decidir que los encuentros del playoff de marzo en los que participe Rusia se cancelen”.

El ganador del enfrentamiento entre Polonia y Rusia recibirá a Suecia o la República Checa el 29 de marzo por un lugar en la Copa Mundial que se disputará en Qatar entre el 21 de noviembre del 18 de diciembre.

“Nos cuesta creer”, agregó Nilsson, “que la FIFA no le dará seguimiento a nuestra decisión. Rusia no puede estar aquí mientras continúe esta locura”.

Nilsson también es vicepresidente de la UEFA, que quitó a Rusia la final de la Liga de Campeones que se iba a disputar en mayo en San Petersburgo. El viernes decidieron mover el en encuentro a París.

Lewandowski, el líder anotador de todos los tiempos de Polonia y el ganador del premio al mejor jugador de la FIFA los dos últimos años, apoyó la decisión de Kulesza.

“No me puedo imaginar jugar un partido con la selección nacional de Rusia en una situación en la que continúe la agresión armada en Ucrania”, tuiteó la estrella del Bayern de Múnich. “Los futbolistas y los aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos fingir que no pasa nada”.

La FIFA no ha expresado aun una posición clara sobre si Rusia celebra el partido contra Polonia o siquiera si se juega.

El viernes, la UEFA dijo que en sus competencias, todos los equipos rusos y ucranianos deben mover ahora sus partidos en casa a otros países.

Un precedente para ello es de 1992. La FIFA y la UEFA entonces sacaron a Yugoslavia de sus competencias luego de sanciones impuestas por la ONU al estallar la guerra allí.

Las tropas rusas continuaban su avance sobre la capital ucraniana el sábado, luego de una noche de explosiones y combates callejeros que llevaron a los residentes a refugiarse bajo tierra.

Por el momento no estaba claro cuánto habían avanzado los soldados rusos. Las autoridades ucranianas reportaron algunos éxitos en la contención de los asaltos, pero los combates persistían cerca de la capital.