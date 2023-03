¡Polémico! Esta es la razón por la que Caracol despidió a Óscar Rentería

Una dama no puede entrar al apartamento de un deportista si este está solo. La verdad no me creo esa película de ella”.

Óscar Rentería.

Sus palabra causaron revuelo en redes sociales, donde los internautas le dieron con toda.

No obstante, esto no fue lo único que manifestó, al pasar un rato del programa siguió opinando de esta situación. “Esa muchacha al ir sola a ese apartamento sabía lo que podía pasar. Para qué llorar sobre la leche derramada. No le creo, puede que me equivoque y le tendría que presentar disculpas, pero no creo una sola palabra. y quien piensa contrario a mí está en su derecho”.