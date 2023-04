Playoffs de la NBA Los Hawks ganan y siguen vivos

Los Hawks de Atlanta dieron vuelta a un partido que lo venían perdiendo casi todo el trayecto para imponerse de manera increíble sobre Celtics de Boston 119-117 y poner el martes la serie 3-2, aún en poder de los ‘verdes’ en la lucha por conseguir el cupo para las semifinales en la Conferencia del Este de la NBA.

Atlanta empujó con un maravilloso último cuarto que ganó 37-25 para lograr una gran remontada de la mano de Trae Young con 35 puntos, John Collins con 22 y De’Andre Hunter con 13. Lea aquí: Los Lakers, de la mano de LeBron James, están a un paso de la clasificación

Los Celtics desperdiciaron una actuación estelar de guardia Jaylen Brown, quien terminó con 35 puntos, aunado al aporte del delantero Jayson Tatum con 19.

El base de los Hawks Dejounte Murray no pudo jugar el martes porque fue suspendido para el juego 5 de la serie de primera ronda ante los Celtics de Boston.

Estos mismos equipos se vuelven a enfrentar mañana en el sexto juego.

Los partidos de este miércoles son: Knicks vs. Cavaliers (6 p. m. serie 3-1 en favor de Knicks); Lakers vs. Grizzlies (6:30 p. m. serie 3-1 en favor de Lakers); Heat vs. Bucks (8:30 p. m. serie 3-1 en favor de Heat); Warriors vs. Kings (9 p. m., serie empatada 2-2).