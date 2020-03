Plácido Ramírez se juega su futuro ante el ‘Matador’ Hernández

Desde niño en su natal Soplaviento, Plácido Ramírez soñaba con ser boxeador de kilates y emular a su gran ídolo ‘Kid Pambelé’.

Su estatura sobresalía entre los demás peleadores de extinto club Maracaná. Era el más alto de esa camada de prospectos que logró cuajar el entrenador Jaime Cassiani.

En un patio en el Maracaná, su barrio, comenzó la ilusión de Plácido. Desde México y con la nostalgia de la lejanía, todavía como si fuera ayer, que un día vio a un grupo de pelaos entrenando en un lote. Con la timidez propia de un niño de su edad -12 años-, le preguntó a Cassiani si podía asistir. “Claro, me dijo el ‘profe’ y me recalcó que buscara una pantaloneta y uno tenis así sea viejos. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Llegué donde mi abuela y ella me hizo una pantaloneta, y mi otra abuela me dio un zapato negro y uno blanco (risas). Así comencé yo”.

También recuerda que su primera medalla se la ganó en el torneo Interbarrios de boxeo Copa Ider por una sola Cartagena en el 2010.

Ya curtido y con 26 años a cuesta, foja de 17 triunfos, 14 nocaut y una derrota, Plácido apuesta hoy por su futuro en el boxeo. Hará su primera pelea fuera de Colombia. En el gimnasio Municipal de Chihuahua, a las 10 p. m., enfrentará al local Luis ‘Matador’ Hernández por el título superligero Continental de las Américas del CMB.

Será la pelea semiestelar de la cartelera. El pleito central lo protagonizarán el ‘manito’ Óscar Duarte ante el colombiano Andrés García por el fajín vacante de la Federación Norteamericana de Boxeo -NABF- del peso ligero.