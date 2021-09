El sincelejano Jorge Alfaro tuvo una buena jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Este miércoles, el recio bateador conectó dos imparables en cuatro visitas al plato en la victoria de los Marlins de Miami ante los Mets de Nueva York. La pizarra de este partido fue de 2-1 en once episodios. Alfaro, que jugó en el jardín izquierdo, batea ahora para .240. En otro partido de la programación, los Indios de Cleveland, con el cartagenero Harold Ramírez en la titular, fueron blanqueados por los Mellizos de Minessota (0-3). Ramírez se fue de 3-0 y bajó su average en .263. Óscar Mercado, el otro cartagenero de la novena de la tribu, no vio acción. Los Gigantes de San Francisco, por su lado, le ganaron 7-4 a los Rockies de Colorado y siguen de líderes en la División Oeste de la Liga Nacional. En la novena de la Bahía no jugaron los colombianos José Quintana y Dónovan Solano. Este último se recupera del COVID-19. Los Yanquis de Nueva York, sin el cartagenero Giovanny Urshela, otra vez perdieron ante los Azulejos de Toronto. El marcador fue de 6-3. Vladimir Guerrero Jr., la figura de Toronto, lo volvió a sacar del parque y llegó a 41 jonrones en la temporada 2021. La derrota deja a la novena de la Gran Manzana en el tercer lugar de la División Este de la Liga Americana. Lea aquí: Harold Ramírez patrocinará torneo de béisbol en Cartagena