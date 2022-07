Periodista cartagenero da ‘sopa y seco’ en el béisbol de las Grandes Ligas

No todos los periodistas colombianos tienen el privilegio de cubrir el béisbol de las Grandes Ligas ni de estar en un Juego de las Estrellas.

Mauricio Puello, cartagenero, de 42 años, criado en el populoso barrio de Bruselas, el martes anterior tuvo su tercera experiencia en el Juego de las Estrellas, celebrado en Dodger Stadium de Los Ángeles, con triunfo 3-2 de la Liga Americana sobre la Nacional. Lea aquí: ¿Azulejos y Medias Rojas jugaron baloncesto?

“Este es el Juego de las Estrellas que más he disfrutado, porque he tenido más contacto con los jugadores y cada año sentimos el reconocimiento de colegas de la prensa internacional que saben de nuestro trabajo. Es muy gratificante llegar y que ya te reconozcan prensa , dirigentes y jugadores”, aseguró Puello, radicado en Houston (Texas) hace varios años y quien no le pierde pie ni pisada a los sorprendentes Astros.

Tuvo la oportunidad de entrevistar a Albert Pujols y a Juan Soto, este último quien ganó el Derby de Jonrones, pero reconoce que le hubiera gustado sentir la presencia de un colombiano en este gran evento.

“Los equipos de los colombianos han tenido poco protagonismo. Gio Urshela, el más representativo de los nuestros, ha tenido una buena temporada con Twins , pero tuvo en contra no estar en un equipo de los llamados élite”, recalcó.

Confía en ver en postemporada a varios de sus compatriotas. “Pienso que Gio, Harold Ramírez y Luis Patiño son casi fijos con sus respectivos equipos (Twins y Tampa) en la Liga Americana, mientras que por la Nacional seguramente estarán en postemporada Nabil Crismatt y Jorge Alfaro con los Padres de San Diego”.

En multimedia, en Instagram, Puello tiene su plataforma dedicada al deporte de sus amores. Se llama beisbolalcienporciento, llena de rico contenido de lo que acontece en el mejor béisbol del mundo.