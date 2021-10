El día inició en el chat de Acord Bolívar (Círculo de Cronistas Deportivos de Bolívar) con el saludo de Juan Carlos Revollo, presidente de este gremio deportivo: “Hoy celebramos el Día del Periodismo Deportivo. Felicidades a todos colegas. Un súper abrazo a quienes nos dedicamos a esta noble profesión de comunicar, orientar y entretener sobre los momentos sublimes y difíciles en el área integral del deporte”. Lea aquí: Periodismo deportivo cartagenero, en la “batalla” en tiempos de pandemia

El Universal quiso consultar con varios de los periodistas deportivos en su día sobre qué significa para ellos está profesión y cómo ven la realidad del deporte en Cartagena y Bolívar.

Juan Carlos Revollo, presidente Acord Bolívar.

1. “El periodismo deportivo para mí es una pasión, no un trabajo, porque lo disfruto al máximo en el pleno ejercicio, viviendo con adrenalina, no solo lo que vemos, sino como lo transmitimos al receptor, a través de los diferentes medios. Con el ejercicio del periodismo he podido conocer personajes y culturas que me han ayudado a ser mejor ser humano, a desarrollar la capacidad de intuir y observar las diferentes situaciones de una manera proactiva.

2. “Hoy estoy viendo el deporte en una situación difícil en Cartagena y Bolívar, no por el talento y capacidades de nuestros deportistas, sino por la falta de liderazgo dirigencial, antes con menos recursos se hacían más eventos y logros. Muchos no entienden que el proceso deportivo desde la formación hasta el alto rendimiento decanta en la organización y el espectáculo para que pueda tener vida propia. Antes se tenían dirigentes que tocaban puertas y abrían posibilidades para el desarrollo del deporte de alto rendimiento, ahora tenemos los escenarios, grandes atletas, un potencial enorme, pero ya no brindamos el espectáculo”.

Eugenio Baena, VAR Caracol.

1. “El periodismo es mi vida , se convirtió en mi razón de ser, por el periodismo he conseguido tantos y tantos amigos, he podido recorrer el mundo con un micrófono en la mano hablando y entrevistando a la gente que queremos y he podido estar en grandes momentos del deporte colombiano desde la década de los 70 hasta el momento. Aquí aprendí que la verdad está por encima de todo y a decir “feliz día, feliz día, feliz día”.

2. “En Bolívar con el deporte sucede algo muy peculiar. Antes el dirigente era diligente y estratégico, conseguía cosas para hacer deporte y para los deportistas. Hoy, el deportista y en varias de las disciplinas deportivas se hace casi solo y por eso creo que hace algunos años atrás los deportistas han superado a los dirigentes . Hay que decirlo carecemos de buenos dirigentes . Y lo que se logra, los triunfos que últimamente se han logrado en casi todas las disciplinas en por esa semilla fértil para la práctica deportiva que tiene nuestro deportista bolivarense , cartagenero y por el gran apoyo del dirigente en la casa, que son papá y mamá”.

Oswaldo Martínez, periodista Acord Bolívar.

1. “El deporte y el periodismo han significado todo para mí, me han permitido conocer grandes deportistas, grandes dirigentes y tener la posibilidad de tener muy buenas relaciones en este campo. Vivo agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de ser comentarista deportivo, de contribuir con el desarrollo a una mejor sociedad.

2. “Sobre el deporte de Bolívar debo decir que estoy muy preocupado, en el campo profesional no hay actividad deportiva exitosa, no tenemos referentes, Real Cartagena sigue dando tumbos en la B desde hace muchos años, no tenemos un buen equipo de baloncesto, en el béisbol desde hace muchos años no hay un equipo ganador. Cartagena no ha podido triunfar desde hace muchos años en el deporte profesional, actividades importantes como el boxeo y béisbol cada día se desaparecen más”.

Campo Elías Terán Jr., Win Sport

1. Es una pasión, el periodismo deportivo lo veo como una vocación y no como un trabajo, es hacer lo que te gusta hacer, en donde se requiere de mucho sacrificio, de estar ausente en fechas especiales con tus familiares y tener mucha responsabilidad porque sencillamente toca estar presente en el cubrimiento de la noticia siempre”.

2. “El talento deportivo de Cartagena y Bolívar siempre ha saltado a la vista. Nuestro departamento ha dado grandes estrellas en distintos deportes: béisbol, boxeo, fútbol, patinaje, voleibol y otros. Lastimosamente carece de apoyo por parte del gobierno local, salvo el paso de administraciones anteriores que entendieron la importancia del deporte en la sociedad, con un slogan como el Bolívar Ganador que llevó la bandera de nuestro departamento a lo más alto. Si la administración actual local no se da cuenta lo bien que le hizo el deporte a la sociedad es una muestra que están de espaldas a algo que mejora la vida de muchos jóvenes y familias de nuestra amada Cartagena. Hoy nuestros deportistas están olvidados”.

Rafa Guerra, RCN Cartagena.

1. “El periodismo deportivo es lo más importante que me ha pasado en la vida, es lo que me ha permitido superarme como persona, una plataforma de lanzamiento a otras facetas de los medios de comunicación, eso me ha permitido conocer el mundo, doy gracias a Dios por haberme permitido escoger esta profesión.

2. “El deporte en Bolívar sigue dando frutos, se siguen dando generaciones espontáneas, que dan buenos resultados en todas las disciplinas. Hoy hay un nuevo comienzo, tras la pandemia, eso frenó un poco la evolución del deportista en términos generales. Pero Bolívar siempre ha sido una cuna de grandes deportistas, ha tomado un nuevo aire y estamos tratando nuevamente de salir adelante. Sin embargo, es bueno decir que falta más apoyo de los dirigentes para que todo se pueda dar de buena forma”.

Jorge Oviedo, Win Sport

1. “El periodismo deportivo en mi vida es pasión, es tener amor por una actividad que genera noticias positivas, es estar alrededor de los grandes deportistas de nuestro país y extranjeros. Me ha permitido centrarme en eventos deportivos profesionales y aficionados”.

2. “El deporte en Cartagena ha bajado mucho, la falta de apoyo es total, los dirigentes de hoy en la ciudad desconocen lo que es el deporte. Hay talento, pero falta mucho liderazgo y conocimiento en la administración distrital actual. A nivel departamental hay que seguir generando más espacios y apoyos para esos lugares a donde poco se llega”.

Daniel Aguirre, La Hora del Buzo

1. El periodismo deportivo es mi vida, mi pasión, la fuerza que necesito para salir adelante, es el impulso diario que me da ganas de luchar y ayudar a construir una mejor sociedad”.

2. “Desde el punto de vista humano, el deporte de Bolívar anda bien, aquí hay mucho talento, lo que hace falta es apoyo, cuando de verdad vuelva el apoyo gubernamental seremos más importante en el concierto nacional e internacional”.

Carlos Hurtado, Noticiero Vigía

1. “El periodismo deportivo es la crónica de la transpiración (esfuerzo, disciplina, sacrificio y logros) que termina por inspirar al resto de la sociedad espectadora que busca un arsenal emocional para hacer frente a sus vidas normales, ordinarias e importantes. He constatado en 31 años de ejercicio que aún en los lugares donde más desconocido y extraño me he sentido una historia deportiva es el mejor puente hacia la amistad”

2. “El béisbol manda la parada. Recientemente venimos de un bronce sub-23 en un Mundial, seguimos vigentes con muchos grandes ligas, el voleibol viene mostrando muchas cosas buenas. De otra parte debo decir, como punto negativo, que empresas que se identificaban con el deporte fueron desapareciendo y hoy todos los apoyos se han concentrado a nivel institucional y no debiera ser así”.

Sigfredo Gómez, ESPN

1. “El periodismo deportivo en mi vida es todo en lo que me veo proyectado profesionalmente, es la manera como me conecto con la sociedad y donde puedo ser influencia para las nuevas generaciones”.

2. “Nuestra tierra siempre ha sido una cantera de talento natural de deportistas, pero nos siguen faltando más personas capacitadas para el desarrollo de empresas deportivas que proyecten mucho más lo nuestro a nivel mundial”.