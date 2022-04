Sin embargo, Rincón no tuvo un buen paso en el Madrid. El colombiano no se pudo adaptar bien al equipo y tuvo unos números no muy favorables. Fueron 14 apariciones en Liga, 1 en Copa del Rey, 2 en Supercopa de España y 4 en Champions League. Anotó solo 1 gol. Freddy se devolvió a Brasil para ser parte del Corinthians.

En el equipo paulista se convirtió en un gran estandarte y fue uno de los colombianos más recordados, no solo por ganar varios títulos, sino por conseguir el primer Mundial de Clubes para el club en el año 2000 siendo el capitán.