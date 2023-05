Pepe denunció ante la Policía a otro futbolista por insultos racistas

El exmadridista Pepe, del Oporto, ha presentado una denuncia ante la Policía lusa contra el argentino Santiago Colombatto, del Famalicão, después de que supuestamente le lanzara insultos racistas durante un partido este jueves.

La acusación se presentó ante la Policía de Seguridad Pública portuguesa (PSP) inmediatamente después del choque de semifinales de la Copa de Portugal que enfrentó a ambos equipos, según informó este viernes el Oporto en su boletín diario. Le puede interesar: Capturado nuevamente con droga exfutbolista de la selección Colombia

El episodio al que el veterano central luso-brasileño hace referencia se habría producido en el minuto 87 del encuentro, cuando Colombatto, tendido en el césped para ser asistido, le habría llamado “mono” en español.

Las cámaras sí captaron cómo Pepe, que estaba cerca del adversario, se enfureció visiblemente. Le puede interesar: Video: ¡Hijo de ‘Tigre’! El talento del hijo de Falcao García con el balón

“Es muy triste que esto ocurra entre atletas de este nivel. Desgraciadamente, el árbitro no tuvo coraje porque lo escuchó. Él (Colombatto) me llamó mono”, dijo el ex del Real Madrid al canal estatal RTP al final del choque.

Pepe dijo que no abandonó el terreno de juego “por respeto” a los aficionados, consideró la situación “inaceptable en un partido de fútbol” y volvió a criticar la postura del colegiado.