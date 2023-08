“Pensamos seguir con “Bolillo”, pero el ambiente estaba pesado”: Fuad Char

Fuad Char Abdala, uno de los máximos dirigentes de Junior de Barranquilla, dijo la tarde de este jueves que ellos no pensaban cesar del cargo a Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, pero que él tomó la decisión de renunciar porque la situación se hacía insostenible con la hinchada. Lea: Oficial: Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez ya no es más técnico de Junior

Sobre si pensaban seguirlo apoyando, respondió: “sí. Nosotros pensábamos que estaba trabajando. A mí me gustaba el equipo, llegaba, no teníamos gol. Ayer teníamos dos delanteros y no la metimos; metimos uno, pero debimos meter dos, tres. No lo hicimos. También hemos tenido arbitrajes malos, pero esta es la realidad y vamos a seguir adelante con lo que tenemos”.

Indicó que hubo decisiones que tomó el técnico que no les gustaron “a algunos y que consiguieron solidaridad de parte de mucha gente; intenciones todas malas contra el grupo, contra el equipo, contra la institución, pero bueno, esta es la gente que tenemos acá; mucha gente de Barranquilla actúa de esa manera”.

En cuanto en qué se pudo haber equivocado “El Bolillo” Gómez, Char Abdala manifestó que posiblemente el hecho de meterse con Sebastián Viera “y posiblemente lo de Juanfer también. Juan Fernando (Quintero) me expresó a mí que se quería ir, que no le gustaba cómo se trabajaba. ¿Qué podíamos hacer?”

El reemplazo de “Bolillo” Gómez será Arturo Reyes Montero, quien ha estado en dos ocasiones anteriores al frente del equipo. Siga leyendo: Atención: Arturo Reyes regresa a la dirección técnica de Junior de Barranquilla

“Acudimos a Arturo porque es un hombre de la casa, que está aquí para que nos ayude, nos dé la mano en lo que queda de este torneo, para ver si podemos hacer algo”, indicó.

Sostuvo que se recurre a Arturo Reyes por la premura del tiempo y porque se vienen partidos seguidos. “¿Quién iba a dirigir? Podría ser el profesor (Luis) Grau, podría ser Arturo, que está aquí. Entonces es una decisión que se toma en estos casos: Estamos iniciando el campeonato, no hay nada qué hacer, ya no hay más refuerzos, ya no hay más cambios. Tenemos que trabajar con lo que tenemos”.

Terminó diciendo que el proyecto de Arturo Reyes es hasta el mes de diciembre. “Esperemos que nos vaya bien y que se pueda quedar con nosotros”.