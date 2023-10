Pedro Juan Moreno, el piloto colombiano que podría llegar a Ferrari

Uno de los talentos emergentes más prometedores en el mundo del automovilismo es el joven colombiano Pedro Juan Moreno, quien actualmente ostenta el título de campeón en la Fórmula 4 Mexicana. Este éxito le ha brindado una oportunidad dorada, ya que ha sido seleccionado para competir junto a otros cinco pilotos de todo el mundo por un codiciado lugar en la Ferrari Driver Academy, una de las escuderías más prestigiosas en la Fórmula 1. Lea aquí: Figura del tenis fue suspendido y volverá en varios años

El piloto de tan solo 16 años de edad recibió la noticia de su convocatoria hace pocos días, por parte de la escudería Telmex. Tras un riguroso proceso de selección a nivel regional, Pedro Juan Moreno se convirtió en el representante de Latinoamérica en la competencia para unirse a la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari.

El joven colombiano se encuentra actualmente en Maranello, Italia, sede de la icónica escudería Ferrari, junto con sus competidores de todo el mundo. Entre ellos se destacan el italiano Emanuele Olivieri, el neerlandés René Lammers, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jan Lammers y ganador de la categoría OK de karting, el taiwanés Enzo Yeh, doble campeón asiático de karting, y el filipino Williams Go, también de la categoría OK de karting.