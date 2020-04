Paulo Dybala: “Sentía que me faltaba el aire y me cansaba rápido”

Paulo Dybala, la estrella del Juventus de Italia, dio su testimonio sobre cómo ha afrontado el coronavirus tras haber reconocido hace más de una semana que es portador del virus.

“Sentía que me estaba ahogando, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco o diez minutos y sabía que algo no estaba funcionando bien. Los síntomas que me dieron fueron fuertes”, dijo Dybala a través de un video.

Ante esta situación, que era nueva para él, se sometió a los exámenes en la Juventus, club al que presta sus servicios en el fútbol italiano. “Me hicieron unos test junto a mi novia Oriona y salimos positivos. Ella se sintió mejor a mí me dio más fuerte”, aseguró el argentino.