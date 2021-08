El lugar en el que tocaron la gloria en septiembre de 2006 fue también testigo de su adiós definitivo al combinado nacional hoy, en agosto de 2021. Saitama, una ciudad japonesa que el baloncesto español no olvidará.

Cuando este lunes sonó la bocina del final del partido en el Saitama Super Arena con el 81-95 para Estados Unidos en el electrónico, a la eliminación de España le esperaba una noticia adosada: el final de la trayectoria de Pau Gasol al frente de la selección española.

Los Juegos Olímpicos habían sido el señuelo que el mayor de los Gasol se había puesto para soportar la larga recuperación de sus varias lesiones en el pie izquierdo. Su luz al final del túnel. Por ello regresó al Barcelona, donde ganó la Liga Endesa. Por eso en cada día de la concentración de la selección española aseguraba que la vivía “como un regalo”.

Por eso también, cuando España cayó contra Eslovenia en la fase de grupos y se veía abocada a enfrentarse contra Estados Unidos en los cuartos de final, afrontó el duelo como “una oportunidad única”, la de saldar la cuenta con el único equipo que le había detenido en todas sus aventuras olímpicas, en los cuartos de Atenas 2004, las finales de Pekín 2008 y Londres 2012 y la semifinal de Río 2016. “Sería algo maravilloso y muy especial ganar nosotros”, dijo.

No fue así, y por eso cuando sonó la bocina en el no tan vacío Saitama Super Arena -muchos deportistas de otras selecciones, los únicos que pueden ver competiciones en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no quisieron perderse el duelo-, todos esperaban la noticia de su final.

“Es el último partido con este gran equipo”, confirmó Pau, a ratos con la voz quebrada. ¿El último de toda su carrera? Eso se sabrá después. “Tendré que hablar con mi familia y ver si sigo jugando al baloncesto o me muevo a otros retos diferentes”, dijo el de Sant Boi (Barcelona).

Minutos después pasó por la zona mixta Marc Gasol. La pregunta que pretendía una valoración sobre la decisión de su hermano fue respondida en plural. “Es el momento de bajarnos de la atracción esta en la que hemos subido hace muchos años y dejar a la siguiente generación que se suba”, dijo.

¿En plural, también tú, Marc?. “Sí, yo también, que los jóvenes tomen el relevo, que disfruten la experiencia, lo magnífico que es, el orgullo que tiene representar”, zanjó.