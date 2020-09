Esta es una prueba fehaciente que el amor de un hincha por su equipo rompe barreras y que en la vida, como dicen por ahí “se cambia de novia, pero no de equipo”.

“Me gusta que él tenga sentido de pertenencia por las cosas de Cartagena, pero me duele verlo como sufre los fracasos y las derrotas del Real Cartagena año tras año. A él le apasiona su Real, incluso a Javi, mi hijo menor, le inculca que siga a Real cuando Javi nunca lo ha visto siquiera jugar en un estadio”.

Mauricio, padre, no es hincha de Real Cartagena, pero desde hace varios años ve como su hijo sufre por el equipo cartagenero, algo que a él lo hace sentir mal.

Rompiendo barreras

“Compa, a este modelo de Real le falta más compromiso, entrega y sentido de pertenencia, no tanto por la camiseta que viste sino por la ciudad que los apoya, porque a pesar de todo, los malos y buenos días, Cartagena siempre los ha respaldado. ¿Qué ha pasado con el equipo en los últimos años?, no se le ha visto esa garra, necesitamos que nos cumpla el sueño a todos los hinchas de ascender a la A”, comenta el joven, quien a la distancia sigue, a través de redes sociales y El Universal, todas las noticias de su equipo amado.

Con la camiseta puesta

“Se hizo hincha desde antes de venirse a Estados Unidos. Tiene como cinco camisetas de Real y se las pone mínimo cuatro veces a la semana. Se la pasa con la bandera del equipo, en fin, lo lleva en el corazón, a toda hora habla de su ‘realito’, no sigue a ningún otro equipo del mundo, se casó con el Real, pese a las decepciones que le ocasiona permanentemente. Del Real se tiene que hablar sí o sí en la casa”.

“Nos duele la B”

El joven, quien hizo parte de la barra Rebelión Auriverde Norte, agrega: “Nos duele ver al equipo que amamos en la B, perdiendo siempre, mientras que los directivos y dueños nos demuestran que no les interesa el equipo, como si no quisieran el ascenso. Hasta que no vendan esa ficha seguiremos en la B”.