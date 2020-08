Óscar Mercado, cartagenero de los Indios, acumula cuatro partidos sin batear de hit

La sequía arrancó el miércoles 29 de julio en la derrota de los Indios 0-4 ante los Medias Blancas de Chicago. En ese duelo, Mercado se fue de 3-0. Al día siguiente, 30 de julio, lo Indios le ganaron 2-0 a los Mellizos de Minnesota, pero Mercado se fue de 4-0 en la ofensiva. El viernes 31 de julio también se fue en blanco ante los mismos Mellizos (3-0). El sábado no tuvo acción y el domingo 2 de agosto (ayer) volvió al line up, pero su producción a la ofensiva no fue buena. Bateó de 3-0, aunque se embasó en el octavo episodio por error. Los Indios volvieron a perder ante los Minnesota 1-3.