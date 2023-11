Ortega sorprende al campeón del mundo y gana medalla de oro en el keirin

El barranquillero trabajó con inteligencia la medalla. Reestructuró su estrategia y, en el momento preciso, se desprendió de sus rivales para alcanzar el triunfo y poner la primera dorada de Atlántico en ciclismo. Lea: Análisis: Si Bolívar se duerme pone en riesgo ratificarse en el cuarto lugar

"Estoy muy feliz. Esto es algo que no me esperaba. Estaba luchando por una medalla de oro para Atlántico, para todas esas personas que me han estado apoyando", dijo, feliz, el pistero atlanticense.

Esa felicidad no era para menos. Con tan solo 23 años acababa de derrotar a experimentados pedalistas y, en el caso del vallecaucano Kevin Quintero, al campeón del mundo quien, finalmente, fue medalla de bronce. La plata fue para el antioqueño Santiago Ramírez.

"Enfrenté a corredores de talla mundial y no me confié. Perfeccioné la estrategia y, sobre todo, me subí a la bicicleta con ganas de ganar y lo logré", manifestó.

Bronce con la juvenil Luna Álvarez

Las mujeres del Atlántico se hicieron presentes en el medallero. También en el ciclismo de pista, la juvenil Luna Álvarez se ubicó en el tercer lugar de la velocidad femenina.