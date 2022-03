Por: Oriana Guerrero Soy Oriana Guerrero Orozco, nací en Cartagena un 5 de mayo del año 1994. Hija de Juan Guerrero Babilonia y Olga Orozco Miranda. Desde muy niña tuve inclinación por el deporte. Cuando cruzaba de la primaria al bachillerato, sentí la fuerte necesidad de explorar otra actividad adicional al estudio y llegué a un colegio donde propiciaban e impulsaban muchos espacios y actividades deportivas, por lo que elegir una de ellas se convirtió en una difícil decisión. Inicié en grado sexto a practicar baloncesto; ahí hice mis primeros pininos en el deporte y comencé a experimentar la adrenalina, la pasión, la competitividad, el esfuerzo y la disciplina (unos de los tantos valores y capacidades que adquieres cuando practicas una actividad deportiva). Pero la dicha no me duró mucho. Empecé a desencantarme del baloncesto cuando noté lo peligroso del deporte de contacto, especialmente en el lado femenino. Por eso la otra opción que vi en el momento fue pasarme a voleibol. Sin pensarlo dos veces, decidí probarme en un deporte que desconocía en absoluto, y fui ahí cuando pisé la cancha para no volver a salir. El voleibol se robó toda mi atención. Eran entrenamientos cortos (en la hora del descanso), pero yo era feliz y disfrutaba mucho ver como rápidamente me adaptaba y crecía.

Representé a mi colegio “Institución Educativa Soledad Acosta de Samper” muchas veces en los Juegos Intercolegiados. En ese entonces peleábamos de tú a tú contra La Salle, Comfenalco, Promoción Social y el colegio José de la Vega (el campeón por años consecutivos); hasta que finalmente en el 2010, logramos ser campeonas de estas justas y nos dio el derecho de pelear el cupo a los Juegos Nacionales Intercolegiados, del que en el mismo año fuimos campeonas (por primera vez en la historia de la institución). ¡Fue un gran logro para mí y mis compañeras! Gracias a la vitrina de estos juegos y el potencial que demostré, mi entrenador Jorge Cantillo me llevó a la Selección Bolívar. Ahí me recibió José Polchlopek, quién en ese entonces era dirigente, entrenador, asistente y aguatero. Mi primer torneo oficial representando los colores del departamento de Bolívar fue en el 2007. Fue un campeonato nacional categoría sub 21 y yo apenas tenía 11 años. El uniforme me bailaba, pero no tenía miedo ante las grandes figuras de otros departamentos como Valle, Antioquia, Bogotá y Atlántico (potencias nacionales en ese entonces). LEA AQUÍ: El trabajo y la unión, clave del éxito de la selección Colombia de voleibol Inicié jugando como líbero, pero solo me bastó un torneo para darme cuenta que no quería jugar ese rol, que era más bien amante de los espectaculares remates, saques y bloqueos que hacen del voleibol, un deporte de espectáculo. Así que con mis escasos 1, 69 en aquel tiempo, sabía que tenía que doblegarme en trabajo para poder saltar y tener la fortaleza suficiente, para poder desempeñar ese rol en el equipo. Y así fue. En los entrenamientos era una de las primeras en llegar y una de las últimas en irse, me encantaba repetir las veces que fuera necesario para poder perfeccionar la técnica, en el gimnasio no me faltaba el aliento para realizar toda la rutina y alzar el peso máximo, y me fui convirtiendo de a poco en una líder dentro y fuera de la cancha. Por eso con mis 1,73 mts de estatura logré ser capitana del equipo y destacarme en mi posición favorita: Punta auxiliar.

Con la Selección Bolívar fueron muchos años de trabajo, preparación y esfuerzo individual y colectivo por escalar y ser reconocidos en el voleibol a nivel nacional. No fue una tarea nada fácil; con la visión y la metodología de trabajo de Andrés Mesa, empezamos a cambiar la mentalidad y nos dedicamos a entrenar PARA GANAR. Así fue como nos fuimos acercando a Bogotá, luego a Antioquia y vencimos por primera vez en el 2013 al indestructible Valle, toda una hazaña nacional, luego de ser por muchos años las cenicientas de este deporte. En el 2014 fui elegida como la mejor punta auxiliar del Campeonato Nacional Sub 21 y tuve la fortuna de ser 8 veces campeona consecutiva con la Selección Bolívar en la categoría mayores, 2 veces consecutiva campeona en la categoría sub 21 y 2 veces consecutiva campeona de los Juegos Deportivos Nacionales, por destacar solo los torneos donde nos colgamos la de oro.