Opinión: En el Mundial de Qatar los favoritos siguen siendo los mismos

Lo dije desde un principio: Francia, Brasil y Argentina son los grandes favoritos para alzarse con el título en la Copa Mundo de Qatar.

No soy brujo ni adivino, pero el tiempo hasta el momento me demuestra que no estaba equivocado. Por nómina, historia, jerarquía, individualidades y proceso estas tres selecciones están más cercanas a levantar el trofeo, sin descartar, eso sí, que algo pase en el camino.