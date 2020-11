Las vergonzosas goleadas que recibió Colombia, en la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con miras a Catar 2022, pusieron a opinar al país sobre esta “tragedia” futbolística que le pasó a la Tricolor.

Uno de los temas del día fue la ausencia en la titular de Wílmar Barrios en el partido ante Ecuador. Sí. El cartagenero hizo falta, eso es cierto, pero es que él solo no puede, recordemos que a los jugadores, en un 90 por ciento, se les observó caminando la cancha y así es muy complicado ganar en la alta competencia.

James Rodríguez, nuestro crack de Colombia, también estuvo en el ojo del huracán. Por ser nuestro referente, recibió cualquier cantidad de críticas por su pobre desempeño, todas ellas muy merecidas por cierto.

James aún no ha podido cuajar un buen partido en lo que va de las Eliminatorias y si no produce no puede estar en la cancha los 90 minutos. Cuando ande mal, hay que mandarlo al banco y listo.

Mucho se ha hablado también que los jugadores se le pararon al técnico Carlos Queiroz para sacarlo. No creo, me cuesta creerlo, pienso que ninguno querría ser recordado en la historia por haber estado en la cancha el día del resultado más humillante en unas Eliminatorias. Eso, insisto, no puede ser cierto.

Se habla de que Queiroz tiene confundidos a los jugadores con su discurso cambiante. Puede que sí y puede que no. Es que no sabemos internamente cuál es el verso que utiliza el estratega con los jugadores y si dice una cosa y luego otra.

También se rumora de una división de grupo por preferencias del técnico para con James. Incluso se dice que hubo casi trompadas entre unos y otros en la previa del juego ante Uruguay. Eso tampoco es comprobado.

Más de media Colombia quiere ver hoy a Queiroz afuera de la selección. Los planteamientos del Mister fueron pésimos. Hoy no tiene defensa alguna. No estuvimos a la altura en ninguno de los dos compromisos y él, como cabeza del grupo, es el gran responsable de lo que suceda en lo deportivo con la Tricolor.

Encuestas van y vienen sobre qué se debe hacer. El resultado, por supuesto, es 'saca técnico', pero la gran realidad es que el portugués sigue ahí y que para sacarlo habrá que pagarle una millonaria indemnización, algo que en tiempos de pandemia y en plena crisis económica será difícil que suceda. Para que Queiroz se vaya él mismo deberá decir adiós, algo poco probable.

Conclusión: la selección Colombia debe hacer un alto en el camino. Jugadores y técnico deben mirarse a las caras y solucionar los inconvenientes existentes, porque es claro que algo pasa internamente.

Así no se llegará al Mundial de Catar. Hoy somos séptimos, en marzo de 2021 los rivales serán Brasil y Paraguay y todo debe cambiar, ojalá para bien.