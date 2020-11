Entrenan con amor y compiten con el alma. Sus deseos son los mismos: estar en los Juegos Paralímpicos en 2021.

Omar José Acosta y Andrés Felipe De Ávila son dos bolivarenses de alto rendimiento que se esfuerzan al máximo por mejorar sus condiciones y así poder cumplir su sueño de estar en las olimpiadas de Tokio el próximo año.

A sus 20 años de edad y con tan sólo 14 meses de preparación, Omar ya tiene marca 5.38 en salto largo, la cual se sitúa por encima del registro necesario para participar en los Paralímpicos de Tokio.

Este detalle es sorprendente en un joven con poco tiempo como paraatleta. Él esta feliz, no se cambia por nadie, sus condiciones deportivas hacen que su familia y amigos estén orgullosos de él.

Omar y Andrés Felipe son paraatletas con discapacidad de parálisis cerebral de tipo atetosis y ataxia.

“Me he preparado todos los días, no he parado en tiempos de pandemia, me he esforzado mucho, me gusta lo que hago”, dijo Acosta.

Compite en las modalidades de velocidad y salto, siendo más fuerte en la prueba de salto largo.

Fue cuarto en el Open Paranacional de Paraatletismo 2019; segundo en los Juegos Paranacionales 2019 y primero en el Open de Cali 2020, registrando la marca de salto largo de 5.38.