Desde que supo que integrará la selección Colombia que participará en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokyo, a partir de este 25 de agosto, el cartagenero Omar Acosta vive los días más felices de su vida.

Tiene 21 años y todo se lo ha ganado a pulso. Es del barrio Olaya Herrera, en donde la violencia y drogadicción son el principal obstáculo para aquellos jóvenes que quieren superarse. Sin embargo, el que quiere puede.

En las polvorientas calles de esta vecindad, Omar comenzó a abrirse paso en el atletismo. Lo hizo inicialmente a pie descalzo, como cualquier joven del barrio, pero mostrando gran capacidad en su desplazamiento.

Presenta discapacidad de parálisis cerebral, de tipo atetosis y atáxica, pero eso no le impidió salir adelante y triunfar en el atletismo, el deporte que finalmente lo flecharía para siempre.

Es hijo de Luis Acosta, herrero de profesión, y de Onelia Soto, asesora de ventas. Cursa décimo grado en el colegio Antonia Santos.

Cuenta doña Onelia que desde muy niño a Omar le gustaba corretear pájaros, pero que ella nunca imaginó que terminaría metido en el atletismo.

“Solo hasta hace dos años inició en el atletismo. Yo andaba bien preocupada porque él se me perdía, no lo encontraba ni sabía dónde andaba, eso me mantenía angustiaba, hasta que me dijeron que siempre se iba para la pista de atletismo, yo misma fui a verificar y así era. El deporte le cambió la vida a mi pelao”, afirma Onelia, quien ha visto cómo evolucionó Omar en el atletismo.

La frase que el deporte cambia vida no es una frase de cajón. Es la pura realidad.

“Agradezco a Dios, al entrenador Kenrry Sanmiguel, la Gobernación de Bolívar y a Iderbol. Hoy Omar es un joven feliz, dedicado, más disciplinado y luchador”, recalca llena de orgullo la madre del que se convirtiera en el primer paratleta en Bolívar en clasificar en unos Juegos Paralímpicos.