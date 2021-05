Omar Acosta mostró su grandeza una vez más, su sueño de estar en los Paralímpicos de Tokio en 2021 está más cerca. En el Open de Segovia, España, el paratleta bolivarense se quedó con el primer puesto en el Campeonato Español de Menores.

Hizo la mejor marca que ha hecho en lo que va de su carrera. Saltó 5,43, registro que lo ubica entre los 5 mejores del ranking mundial del paraatletismo.

Se lo propuso y lo hizo. En lo que va corrido este año 2021, Omar ha participado en cuatro eventos internacionales, en donde ha mostrado una gran calidad y ha competido a lo grande para seguir en busca de un cupo a Tokio.

Acosta aseguró que: “Estoy muy contento, muy feliz, porque se me ha dado la oportunidad de competir que era lo que yo necesitaba, para poder ganar confianza y la madurez que necesita un deportista de alto rendimiento en estos eventos internacionales. Lo había intentado en otras competencias y gracias a Dios en esta se me dio, agradezco a los que me han estado apoyando, como el profesor Kenry Sanmiguel y la Gobernación de Bolívar e Iderbol”.

Pedro Alí, gerente de Iderbol sostuvo que: “Muy buena noticia la que nos brinda nuestro deportista Omar Acosta, gracias a Dios logramos consolidar el apoyo y respaldo para que lograra viajar a España; este resultado lo ubica entre los mejores del mundo y es un orgullo para nosotros como bolivarenses tener un digno representante”.

Omar presenta discapacidad de parálisis cerebral, de tipo atetosis y atáxica. Su mejor marca era antes de 5,38, pero con trabajo y sacrificio ha logrado superarla.

Un gran 2021

En lo que va de 2021, Acosta ganó medalla de bronce , en la modalidad de Salto Largo T36, con una marca de 5,02 metros, en el 12th Fazza internacional Athletics Championships - Dubaí 2021World Paraathletics.

Obtuvo el primer lugar en la modalidad de Salto Largo y 400 metros , en su clase deportiva T36, en el Campeonato Meeting Internacional de L’Hospitalet - Barcelona, España. En este evento logró una marca de 5,17 metros.

Ganó el Primer lugar del Meeting Paralímpico Basauri Probak 2021, en Bilbao, España con un salto de 5,14 metros.

Y recientemente registró su mejor marca, con 5,43 metros, en el Campeonato Español de Menores, categoría Open.