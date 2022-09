Ojo al dato: Madre e hija y el récord que imponen en el sóftbol femenino

Lo que le sucedió es de esos momentos especiales que acontecen en el deporte. Madre e hija fueron campeonas con la selección Bolívar de sóftbol femenino que, gracias a quedar campeona en Cartagena, selló su participación a los Juegos Nacionales, que tienen como sede al Eje Cafetero en 2023.

Están unidas por el amor de la familia, por los lazos de sangre, genes, pero encontraron a través de un deporte el plan perfecto para disfrutar al máximo y pasar más tiempo juntas. Lea aquí; ¡Hizo historia!: Albert Pujols suma su jonrón 700 en las Grandes Ligas

Realmente es una linda historia, ellas se convierten en las primeras en lograrlo en el sóftbol de Bolívar, en donde por primera vez una madre e hija integran la misma selección departamental.

Claudia León, reconocida jugadora de sóftbol, exintegrante de selecciones Bolívar y Colombia, aún está brincado en su solo pie. Hace poco más de una semana, siendo la mánager de Bolívar, alcanzó el título.

Ella sintió una doble alegría porque María Claudia Salcedo León, una hija suya, de apenas 14 años, hizo parte de este seleccionado departamental que brilló en el estadio Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá.

“La experiencia fue la más maravillosa, a mi hija la veía como una jugadora más, le exigía mucho, pero en el fondo sufría cuando bateaba o cuando salía un batazo por su zona. Gracias a Dios le fue muy bien, estoy orgullosa de ella, la meta ahora es que esté en la sub 15 por Bolívar y Ccolombia”, dice León, quien en su época como jugadora fue una excelente segunda base, posición en la que ahora está su hija, abriéndose camino de muy buena forma.

La va llevando de a poco. María Claudia consumió 4 turnos al bate y conectó dos hits. Realizó 5 outs a la defensiva y no tuvo errores.

María Claudia está feliz, soñó con esto algún día. “Admiró como deportista a mi mamá, al igual que ella soy segunda base, tengo mucho por aprender, pero que más profesora que ella. Mi meta es llegar a la selección Colombia sub 15 y porque no al mundial de mi categoría, que se realizará el año que viene. Logramos un récord nunca antes visto, pues mánager e hija en un mismo equipo y siendo campeonas, que no es lo mismo”.