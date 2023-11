Oficial: Selección Colombia jugará amistoso en Cartagena

Posteriormente, el 12 de diciembre, la atención del fútbol se trasladará a la vibrante Barranquilla, la capital del Atlántico, donde la Selección Sub 23 cerrará su serie de amistosos en una confrontación que promete altas dosis de emoción y táctica ante los mismos peruanos.

La Selección Colombia Sub 23 está lista para enfrentar dos emocionantes desafíos en su camino hacia el Preolímpico 2024, que se llevará a cabo en Venezuela. Como parte de su rigurosa preparación, los jóvenes talentos de la “Tricolor” disputarán dos partidos amistosos en Cartagena y Barranquilla. Lea aquí: Jarlan Barrera ya tendría equipo para la temporada 2024

9 de diciembre

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23

Estadio: Jaime Morón León

Hora: 5:30 p.m.

Ciudad: Cartagena, Colombia

Transmisión: Por definir Lea aquí: Estos son los precios de las entradas para el juego de Colombia en Cartagena

12 de diciembre

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23

Estadio: Romelio Martínez

Hora: Por definir

Ciudad: Barranquilla, Colombia

Transmisión: Por definir