Novak Djokovic: “Sigo motivado para ganar más Grand Slam”

“Sigo motivado para ganar más Grand Slam”, aseguró el serbio Novak Djokovic tras conquistar su tercer Roland Garros y elevar a 23 la cifra de grandes en sus vitrinas, con lo que supera al español Rafael Nadal como el hombre que más tiene. Le puede interesar: Djokovic agranda su leyenda en Roland Garros con su 23 Grand Slam

“Esto no ha terminado, si gano un Grand Slam no voy a pensar en poner fin a mi carrera, que ya dura 20 años. Todavía me siento motivado e inspirado para seguir ganando Grand Slam. Estoy deseando ya de jugar en Wimbledon”, aseguró el serbio tras conquistar su tercer Roland Garros frente al noruego Casper Ruud. Le puede interesar: Turno al bate para el Campeonato Departamental de Béisbol

“Todavía tengo fe en mí mismo por lo que he logrado. Este trofeo es una confirmación de la calidad del tenis que todavía puedo dar. Los Grand Slam son la prioridad para mí esta temporada y en las siguientes”, afirmó el jugador, que señaló que nada más llegar a París se sintió “diferente”.